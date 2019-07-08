https://static.news.ru/photo/7da6c16a-a1af-11e9-96b9-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Цой Фото: Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Алексей Учитель заявил, что планирует выпустить в прокат свой новый фильм «Цой» осенью 2020 года.

Мы приступили к съёмкам картины про Виктора Цоя, работаем под Псковом. Также будем снимать в Латвии и в Санкт-Петербурге. Съёмки планируем закончить в этом сентябре, думаю, фильм будет готов не раньше конца весны — начала лета, прокат — осенью 2020 года, — рассказал он.

Учитель отметил, что события ленты будут разворачиваться в июле–августе 1990 года, а её главным героем станет водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Также он подчеркнул, что в новой картине будут документальные вставки из жизни музыканта, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о реакции сына Виктора Цоя на начало съёмок фильма Алексея Учителя. Александр Цой раскритиковал идею режиссёра.