Режиссёр Алексей Учитель заявил, что планирует выпустить в прокат свой новый фильм «Цой» осенью 2020 года.
Мы приступили к съёмкам картины про Виктора Цоя, работаем под Псковом. Также будем снимать в Латвии и в Санкт-Петербурге. Съёмки планируем закончить в этом сентябре, думаю, фильм будет готов не раньше конца весны — начала лета, прокат — осенью 2020 года, — рассказал он.
Учитель отметил, что события ленты будут разворачиваться в июле–августе 1990 года, а её главным героем станет водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Также он подчеркнул, что в новой картине будут документальные вставки из жизни музыканта, сообщает
Ранее News.ru писал о реакции сына Виктора Цоя на начало съёмок фильма Алексея Учителя. Александр Цой раскритиковал идею режиссёра.