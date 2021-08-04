Федункив рассказала, как близкие отреагировали на брак с молодым итальянцем

Актриса Марина Федункив, известная зрителям по проекту Comedy Woman, рассказала, как близкие отреагировали на брак с итальянцем, который моложе её на 12 лет. В интервью StarHit она отметила: многие не ожидали, что их отношения настолько серьёзные.

Было много тех, кто не ожидал. Во-первых, отношения мы не афишировали, поэтому до последнего многие друзья были не в курсе. А во-вторых, даже те, кто знал, не думал, что всё пойдёт по такому серьёзному пути, — поделилась актриса.

Звезда добавила, что её никто не осуждал, а одна из подруг даже сказал: «Федункив, прекрати ему мозг выносить своими сомнениями, иначе я тебе сама его вынесу. Стефано — классный мужик». Актриса в интервью призналась, что после неудачного гражданского брака тяжело было близко подпустить к себе мужчину: было много вопросов к себе и к противоположному полу. Стефано Маджи, за которого она сейчас выходит замуж, не стал исключением — Федункив рассказала, что долгое время были сомнения.

Я до последнего не верила, сомневалась, выносила ему мозг: мол, я тебе зачем... Понимаете, после того как ещё 15 лет назад я сидела в Перми и думала, что всё, жизнь кончилась, сложно поверить в то, что всё ещё может быть, — призналась звезда Comedy Woman.

Ранее сообщалось, что Федункив впервые назвала дату своей свадьбы. Возлюбленные проведут пышное торжество в день юбилея актрисы — 27 августа. Торжество состоится в Москве.