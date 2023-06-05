Федор Смолов объявил о свадьбе с диджеем и моделью Футболист «Динамо» Федор Смолов женился на диджее и модели Карине Истоминой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федор Смолов

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов женился на диджее, модели и блогерше Карине Истоминой, опубликовав фотографию со всей избранницей в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке.

Карина Игоревна Смолова, — подписал Смолов фотографию с 29-летней невестой.

Супруга футболиста также выложила фотографию с кольцами в своих соцсетях.

Карина Истомина родилась в Москве, с 15 лет работала моделью, проживала в Нью-Йорке. Также получила известность как диджей и блогер, была соведущей шоу «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор».

Слухи о романе Смолова с Истоминой ходили несколько месяцев. О том, что они встречаются, стало известно в мае, когда пара начала выкладывать совместные фото. По одной из версий, они могли познакомиться в 2022 году, когда Истомина играла диджей-сеты перед матчами «Динамо».

В январе 2020 года СМИ писали, что Смолов сделал предложение внучке первого президента РФ Бориса Ельцина Марии Юмашевой, которой на тот момент было 17 лет. Футболист ждал совершеннолетия своей избранницы для женитьбы, но в декабре 2022 года пара рассталась. Перед этим спортсмен встречался с моделью Викторией Лопыревой, с которой познакомился еще в 2012 году и собирался жениться, но их свадьба несколько раз переносилась, пока в 2015 году девушка не объявила в соцсетях о расставании.