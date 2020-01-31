https://static.news.ru/photo/3cc3452a-441a-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов и Мария Юмашева Фото: smolovfedor_10/instagram.com

Испанская газета Marca опубликовала материал о новичке «Сельты» Фёдоре Смолове, который перешёл в аренду из московского «Локомотива».

В статье рассказывается не только о спортивной карьере футболиста, но и о личной жизни Смолова. В частности, рассказали о браке с моделью Викторией Лопырёвой, а также новом романе футболиста с Марией Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина. В газете обратили внимание на возраст девушки: 18 лет новой возлюбленной Смолова исполнится только в апреле 2020 года.

Помимо этого, испанское СМИ рассказало об участии Смолова в интернет-шоу вместе с Ольгой Бузовой, назвав видео скандальным и провокационным.

Месяцы в «Сельте» определят, будет Смолов играть на чемпионате Европы или нет, — заключается в материале.

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.