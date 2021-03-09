Фанаты заподозрили Александра Ревву в умении искусно скрывать живот

https://static.news.ru/photo/bb563860-8150-11eb-9ec8-96000091f725_660.jpg Александр Ревва Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Pres

Александр Ревва опубликовал новое фото с отдыха в Дубае. Артист проводит там время с женой.

На фото супруги позируют в купальных костюмах.

Потеряли надежду найти одежду и Надежду... — подписал снимок Ревва.

Однако, поклонников не прельстило фото с пляжа и синее море. Их привлекла фигура артиста. Фанаты посчитали, что Ревва слишком уж сильно втянул живот. «Животик поджал», «Круто живот втягивает», «Живот тоже втянул — и сразу красавчик», подметили причины стройности актёра пользователи.

Александр Ревва всегда отличался атлетической фигурой. А вот больше всего изменений претерпела внешность его жены Анжелики. Жена артиста стала настоящей красоткой, которую просто не узнать по сравнению с прошлыми годами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Александр Ревва стал новым членом жюри второго сезона шоу «Маска». Он признался, что не боится своего коллегу по жюри, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.