Ревва не испугался доминирования Киркорова на шоу «Маска»

Шоумен Александр Ревва стал новым членом жюри второго сезона шоу «Маска». Он признался, что не боится своего коллегу по жюри, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Нет, конечно. Фил — председатель, а я молодой и перспективный зампред. У меня хорошо развита интуиция, на генетическом уровне, так что точно пригожусь коллегам, — рассказал Ревва журналистам издания Starhit.
Он признался, что любит направленные на интуицию игры, такие как «Скрабл», «Румикуб», «Мафия», «Крокодил» и другие.
Шоумен рассказал, что перед участием в программе пересмотрел первый сезон шоу, но никого не угадал. Его поразил певец Анатолий Цой и телеведущая Оксана Фёдорова. Ревва отметил, что в этом шоу удивляют все участники, поскольку всё сделано, чтобы поразить людей.
Сам артист хотел бы скрыться под маской Бэтмена или Супермена, конечно, если бы пришёл в проект как участник.
Все костюмы на самом деле просто шикарные. Наибольшее впечатление произвёл, наверно, образ Змеи, ну и очень забавный Неваляшка, — подчеркнул Ревва.
Как писал NEWS.ru, шоумен Александр Ревва признался, что после женских ролей стал путать туалеты, так непросто ему далось участие в серии фильмов «Бабушка лёгкого поведения».