Ревва не испугался доминирования Киркорова на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/acb92b76-745f-11eb-b768-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Шоумен Александр Ревва стал новым членом жюри второго сезона шоу «Маска». Он признался, что не боится своего коллегу по жюри, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Нет, конечно. Фил — председатель, а я молодой и перспективный зампред. У меня хорошо развита интуиция, на генетическом уровне, так что точно пригожусь коллегам, — рассказал Ревва журналистам издания Starhit.

Он признался, что любит направленные на интуицию игры, такие как «Скрабл», «Румикуб», «Мафия», «Крокодил» и другие.

Шоумен рассказал, что перед участием в программе пересмотрел первый сезон шоу, но никого не угадал. Его поразил певец Анатолий Цой и телеведущая Оксана Фёдорова. Ревва отметил, что в этом шоу удивляют все участники, поскольку всё сделано, чтобы поразить людей.

Сам артист хотел бы скрыться под маской Бэтмена или Супермена, конечно, если бы пришёл в проект как участник.

Все костюмы на самом деле просто шикарные. Наибольшее впечатление произвёл, наверно, образ Змеи, ну и очень забавный Неваляшка, — подчеркнул Ревва.

Как писал NEWS.ru, шоумен Александр Ревва признался, что после женских ролей стал путать туалеты, так непросто ему далось участие в серии фильмов «Бабушка лёгкого поведения».