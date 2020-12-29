Александр Ревва после женских ролей стал путать туалеты

https://static.news.ru/photo/097133ec-49d4-11eb-8450-fa163e074e61_660.jpg Александр Ревва Фото: Central Partnership/Global Look Press

Перевоплощение в женщину в комедии «Бабушка лёгкого поведения» и в продолжениях фильма не прошло бесследно для исполнителя главной роли — шоумена Александра Реввы. По его собственному признанию, процесс возвращения из роли давался нелегко.

Длительное хождение на каблуках и в платьях сказалось на восприятии реальности и в обычной жизни. Однажды, по словам актёра, он поймал себя на том, что отправился в женский туалет вместо мужского.

В этот момент я понял, что пора возвращаться в реальность из своего образа, — сказал Ревва в эфире «Русского радио».

Он напомнил, что ему снова пришлось перевоплотиться в пожилую леди ради съёмок в ленте «Прабабушка лёгкого поведения. Начало». Картина должна выйти на экраны в 2021 году. Действие комедии развернётся в Москве 1980 года, в самый разгар летних Олимпийских игр. Главному герою предстоит предотвратить заговор по срыву спортивного праздника.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ревва продемонстрировал поклонникам, как ему удаётся перевоплотиться в пожилую женщину.