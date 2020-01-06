https://static.news.ru/photo/08f19874-3253-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Baden Roth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папарацци засняли Милу Йовович во время прогулки. Звезда фильма «Обитель зла» выглядела довольно уставшей.

Актриса прибавила несколько килограммов, также у неё сильно отекли ноги. Мила Йовович забеременела в 2019 году. На сегодняшний день актрисе 44 года. Отмечается, что ей уже пришлось пережить несколько выкидышей и экстренный аборт.

После того как я узнала, что беременна, меня одолевает смесь чувств — от полной радости до полного ужаса. Учитывая мой возраст и неудачную последнюю беременность, я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребёнку, — цитирует Йовович портал Joinfo.

Как писал NEWS.ru ранее, в мае 2019 года Милла Йовович раскритиковала закон о запрете абортов в штате Джорджия.