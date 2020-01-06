Фото: Фото: Baden Roth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папарацци засняли Милу Йовович во время прогулки. Звезда фильма «Обитель зла» выглядела довольно уставшей.

Актриса прибавила несколько килограммов, также у неё сильно отекли ноги. Мила Йовович забеременела в 2019 году. На сегодняшний день актрисе 44 года. Отмечается, что ей уже пришлось пережить несколько выкидышей и экстренный аборт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Merry Christmas and Happy Holidays everyone! We’ve had the most wonderful time with our friends and family, cooking, wrapping gifts and catching up! I’m so grateful to have such wonderful people in our lives, to be expecting a new life in the new year and that all my closest are healthy and happy. It was so lovely to see our family traditions being carried out year after year. My husband and our youngest sat down in front of the fire to burn her letter to Santa and it was so magical seeing how excited but at the same time hushed and reverent she was with the ritual of it all. It reminded me of when our eldest was that age and she and her father did the same together. These moments are so special and gorgeous! It makes me so emotional writing about it!I send you all so much love over the holidays and wish you all the health and happiness you deserve! Xoxo m #family #happyholidays

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

После того как я узнала, что беременна, меня одолевает смесь чувств — от полной радости до полного ужаса. Учитывая мой возраст и неудачную последнюю беременность, я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребёнку, — цитирует Йовович портал Joinfo.

Как писал NEWS.ru ранее, в мае 2019 года Милла Йовович раскритиковала закон о запрете абортов в штате Джорджия.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях