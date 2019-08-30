https://static.news.ru/photo/8c4756da-cb12-11e9-9506-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovision.tv

Международный музыкальный конкурс Евровидение в 2020 году пройдёт в Роттердаме. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Право на проведение мероприятия Нидерланды получили после того, как на творческом состязании 2019 года в Тель-Авиве представитель страны Дункан Лоуренс выиграл борьбу с балладой об умершем друге.

За право принять конкурс боролись пять городов, однако наиболее сильными организаторы сочли заявки Роттердама и Маастрихта. Однако город-победитель «проявил фантастический энтузиазм» и «имеет необходимые возможности» принять делегации из более чем 40 стран, пояснил сделанный выбор исполнительный продюсер Евровидения Йон Ола Санд.

65-й конкурс Евровидение будет проходить в мае. Полуфиналы состоятся 12 и 14 числа, а финал — 16-го.

Ранее News.ru писал, что в числе претендентов на право проведения фестиваля, которые первыми сошли с дистанции, были города Утрехт, Хертогенбос и Арнем.