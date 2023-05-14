13 мая в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2023». В числе главных претендентов на победу в нем называли уроженку Стокгольма Loreen с лирической песней о любви-татуировке и финского рэпера Kaarja с песней о пятничном времяпрепровождении после тяжелой трудовой недели.

Главной претенденткой на победу с самого начала называли 39-летнюю уроженку Стокгольма Loreen, которая уже выигрывала Евровидение в 2012 году в Баку. Нынешняя ее песня Tattoo представляет собой чистую лирику без идеологии и политики.

Еще одним фаворитом стал финский рэпер Kaarja с песней Cha cha cha о выпивке в пятничный вечер после тяжелой трудовой недели. Он привлек внимание не только решением не грузить зрителя и оторваться по полной, но и участием кордебалета в розовом, исполняющим румбу.
Эпатажная «шок-рок-группа» Let 3 из Хорватии выбрали песню под названием Mama SC, которая заявлена как «антивоенная сатира» и «манифест против диктатуры». Певец Remo Forrer из нейтральной Швейцарии выступил с песней Watergun о том, как водяные пистолеты превращаются в настоящее оружие. Чехия, Израиль, Эстония и Норвегия выступили с феминистскими композициями, а представители Армении, Молдавии, Португалии, Бельгии и Кипра предпочли песни о любви.

Финал Евровидения-2023 — в фотогалерее NEWS.ru.

Артист Käärijä из Финляндии исполняет свою песню Cha Cha Cha во время Гранд-финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen

Артист Käärijä из Финляндии исполняет свою песню Cha Cha Cha во время Гранд-финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Noa Kirel из Израиля из Израиля во время пятничной репетиции перед финалом конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Noa Kirel из Израиля из Израиля во время пятничной репетиции перед финалом конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Marco Mengoni из Италии поет Due vite в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Marco Mengoni из Италии поет Due vite в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Alessandra из Норвегии во время пятничной репетиции перед финалом конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Alessandra из Норвегии во время пятничной репетиции перед финалом конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

TVORCHI с Украины поют Heart Of Steel в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

TVORCHI с Украины поют Heart Of Steel в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Gustaph из Бельгии поет Because Of You в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Gustaph из Бельгии поет Because Of You в финале 67-го конкурса песни «Евровидение»

Alika из Эстонии во время пятничной репетиции финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Alika из Эстонии во время пятничной репетиции финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Voyager из Австралии во время пятничной репетиции финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Voyager из Австралии во время пятничной репетиции финала конкурса песни «Евровидение» в Ливерпуле

Vesna из Чехии исполняет песню My Sister is Crown во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» в Ливерпуле

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Vesna из Чехии исполняет песню My Sister is Crown во время первого полуфинала конкурса песни «Евровидение-2023» в Ливерпуле