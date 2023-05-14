Европесни на родине «Битлз»: в Ливерпуле прошел финал Евровидения-2023

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Победители прошлого года Калушский оркестр с Украины

13 мая в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2023». В числе главных претендентов на победу в нем называли уроженку Стокгольма Loreen с лирической песней о любви-татуировке и финского рэпера Kaarja с песней о пятничном времяпрепровождении после тяжелой трудовой недели.

Главной претенденткой на победу с самого начала называли 39-летнюю уроженку Стокгольма Loreen, которая уже выигрывала Евровидение в 2012 году в Баку. Нынешняя ее песня Tattoo представляет собой чистую лирику без идеологии и политики.

Еще одним фаворитом стал финский рэпер Kaarja с песней Cha cha cha о выпивке в пятничный вечер после тяжелой трудовой недели. Он привлек внимание не только решением не грузить зрителя и оторваться по полной, но и участием кордебалета в розовом, исполняющим румбу.

Эпатажная «шок-рок-группа» Let 3 из Хорватии выбрали песню под названием Mama SC, которая заявлена как «антивоенная сатира» и «манифест против диктатуры». Певец Remo Forrer из нейтральной Швейцарии выступил с песней Watergun о том, как водяные пистолеты превращаются в настоящее оружие. Чехия, Израиль, Эстония и Норвегия выступили с феминистскими композициями, а представители Армении, Молдавии, Португалии, Бельгии и Кипра предпочли песни о любви.

Финал Евровидения-2023 — в фотогалерее NEWS.ru.