Это я крутая: Игорь Крутой рассказал о знакомстве с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/e488276c-0490-11eb-a970-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой и Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал о том, как познакомился с Аллой Пугачёвой. По его словам, именно для неё он написал свою главную песню о любви.

Этой историей Крутой поделился в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». По словам композитора, примадонне российской эстрады понравилась его песня «Ты меня любишь», написанная для Александра Серова, и она позвала его в гости.

Алла открыла дверь и говорит: «Крутой?» Я утвердительно ответил. А она добавила: «Да нет, это я крутая». Так состоялось наше знакомство, — рассказал он.

По словам Крутого, он сильно волновался во время той встречи и пребывал в полуобморочном состоянии. Композитор спел Пугачёвой песню «Ты меня любишь». Певица заявила, что это её песня, но исполнять её она не будет, передаёт Teleprogramma.

А потом я написал для неё композицию «Любовь, похожая на сон». Это, как я думаю, моя главная песню о любви, — поделился Крутой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Максим Галкин опубликовал фото Пугачёвой, загорающей на шезлонге в купальнике. Певица не подозревала, что её снимает супруг, так как, по выражению Галкина, не любит, когда её фотографируют.