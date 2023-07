Российский певец Филипп Киркоров пожаловался на проблемы в отношениях в своем подкасте You Want A Scandal Now? на платформе «ВКонтакте». По словам артиста, он часто закрывал глаза на то, что его не любили, а «позволяли себя любить». Киркоров считает, что успешному человеку трудно найти идеального партнёра, так как многих интересует лишь выгода.