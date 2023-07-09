«Это ужасно»: Киркоров признался, что его любят за деньги Филипп Киркоров пожаловался, что его любят за деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров пожаловался на проблемы в отношениях в своем подкасте You Want A Scandal Now? на платформе «ВКонтакте». По словам артиста, он часто закрывал глаза на то, что его не любили, а «позволяли себя любить». Киркоров считает, что успешному человеку трудно найти идеального партнёра, так как многих интересует лишь выгода.

В интервью с певицей Клавой Кокой Киркоров затронул тему любовных отношений. Рассуждая об идеальном партнере, артист отметил, что большинство его связей заканчивались неудачно из-за неискренности.

Ты знаешь, что мир делится на тех, кто любит, и тех, кто позволяет себя любить? Ты знаешь, что в моей жизни 80% <...> именно получалось так, что мне позволяли себя любить? И только 20 [процентов] было наоборот, — признался Филипп Киркоров.

Артист назвал ужасными ощущения, когда в ситуации близости человек понимает, что партнер делает это по соображениям выгоды.

Это ужасно, когда ты понимаешь, что человек с тобой ложится в постель из-за того, что там деньги с тебя нужны, и просто тащит с тебя <...>, и ты понимаешь внутренне, ты понимаешь, что так не хочешь это признать, потому что этот человек тебе симпатичен, — поделился Киркоров.

Он добавил, что делает пластические операции и старается хорошо выглядеть «для того, с кем он живет», но раскрыть подробности личной жизни отказался.

Ранее 56-летний певец кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Одной из первых на преображение певца отреагировала Лариса Гузеева. Актриса отметила, что Филипп обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет. Ее точку зрения поддержали многие коллеги.

Какими были прически Киркорова в разные годы, можно увидеть в галерее NEWS.ru.