Киркоров ответил Гузеевой на замечание о новой прическе Киркоров назвал «дивой» похвалившую его Гузееву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров, 2020 год

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева одной из первых отреагировала на новое фото Филиппа Киркорова. 56-летний певец кардинально сменил образ: коротко остриг волосы и, как заметили поклонники, «заметно помолодел». Гузеева отметила, что Филипп обладает правильной формой черепа и отсутствие волос ему очень идет. Об этом актриса написала под последним постом артиста в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Фото: Социальные сети Филипп Киркоров

На снимке Филипп Киркоров позирует на фоне пляжа в летней рубашке и шортах во время отдыха в греческом бутик-отеле Elounda Peninsula All Suite.

Круто! Совершенный череп — редко кому подходит безволосость, — поделилась мнением Лариса Гузеева.

Киркоров поблагодарил Гузееву за комплимент и назвал ее дивой.

Так же высоко оценили преображение артиста телеведущая Катя Мцитуридзе, блогер Давид Манукян, певицы Клава Кока, Алсу и Анна Asti, продюсер Яна Рудковская. Похвалили прическу Филиппа и поклонники. Одни заметили, что Киркоров стал выглядеть мужественно, другие сравнили его с молодым Тимати.

Добро пожаловать в клуб [безволосых], — шутливо поддержал Киркорова продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян сообщил, что заметное похудение певца Филиппа Киркорова может быть связано с последствиями многочисленных операций. Врач пояснил, что артист похудел как минимум на шесть-семь килограммов, и добавил, что после хирургического вмешательства необходимо время на восстановление. Специалист также отметил, что прийти в форму певцу помогут правильная диета и реабилитация.