Кудри, косы и «безволосость»: фото самых ярких причесок Киркорова Певец удивил друзей и поклонников новым имиджем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров, 2022

Сегодня Филипп Киркоров показал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) новое фото. Поклонники увидели, что певец очень коротко постригся. «Новый я. Скоро новая песня. Лето 2023», — написал артист. Поклонникам понравился образ Киркорова. «Из старика превращается в брутального мужчину»; «Радикально и смело, как всегда оригинально», — пишут пользователи социальной сети.

Катя Мцитуридзе, блогер Давид Манукян, певицы Клава Кока, Алсу и Анна Asti, продюсер Яна Рудковская тоже похвали его имидж. Телеведущая Лариса Гузеева оставила комплимент Киркорову. «Круто! Совершенный череп — редко кому подходит безволосость», — написала актриса. Киркоров не оставил без внимания ее комментарий. В ответе на него он назвал Гузееву «дивой».

Филипп Киркоров любит экспериментировать с имиджем. Поп-король красит волосы, делает интересные укладки и даже вплетает в пряди косы. Чаще всего певец сочетает цвет шевелюры с бородой. Он не раз красил ее в черный и платиновый оттенки. Артист также любит удивлять публику нарядами, которые шили специально для него известные дизайнеры.

До того, как коротко постричься, Киркоров сильно похудел. Певец добился такой фигуры не только с помощью диеты: он сделал несколько пластических операций. Именно после врачебного вмешательства артист получил пресс, который у него был больше 30 лет назад.

В разговоре с журналистами пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что после липосакции Киркоров избавился от нескольких килограммов жира.

«Как минимум на шесть-семь килограммов жира он похудел. Потом должны эти ткани восстановиться. Есть такой период. У всех это по-разному происходит. У него это так» — отметил специалист.

Какие прически носил Киркоров — в фотогалерее NEWS.ru.