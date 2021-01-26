«Это невыносимо»: мама Давы пожаловалась на хейтеров сына из-за Бузовой

https://static.news.ru/photo/d7718b84-5fe6-11eb-bdb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мама экс-избранника Ольги Бузовой блогера Давида Манукяна (Дава) Анна Манукян на своей странице в социальной сети попросила поклонников передачи «Танцы со звёздами», среди которых немало её подписчиков, отдать голос за пару Давы и Анны Палей.

В комментариях к публикации женщина поблагодарила фолловеров за добрые слова в адрес сына. Кроме того, она дала понять, что устала от скандального разрыва Давы с певицей и поведением хейтеров, набросившихся на её семью.

Мои дорогие подписчики, спасибо вам, что вы есть и за поддержку, иначе всё это было невыносимо, — написала Анна Манукян в Instagram.

После этого фанаты начали критиковать саму Бузову. Звезду сочли, мягко говоря, дамой, недостойной Давида Манукяна.

Что ни делается, всё к лучшему. Не пара она ему, бог отвёл, считайте.

Вы большая молодец! Держитесь! А Давиду ещё повезло, что отделался от этой самовлюблённой, капризной, требующей к себе повышенного внимания особы.

Сам Дава не стал называть причину разрыва с возлюбленной. В социальной сети от опубликовал ролик из больницы. На кадрах видно, что мужчина сидит с повреждённым плечом, которое он недавно вывихнул.

Instagram.com

Между тем поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества. Вышел клип спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощница Давы Анна рассказала, что блогер не хочет комментировать свою личную жизнь и постоянно тренируется для шоу. Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.