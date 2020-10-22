«Это моветон»: Ходченкову раскритиковали за наряд на премьере фильма

https://static.news.ru/photo/8cd2ea30-1466-11eb-991a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Поклонники Светланы Ходченковой остались недовольны образом, который актриса выбрала для премьеры романтической комедии «Любовь без размера».

На мероприятие она пришла в чёрном платье, к которому подобрала чёрные колготки и розовые туфли.

Это моветон, вы же известная актриса, наймите срочно стилиста, — написал один из недовольных подписчиков.

По словам ведущей World Fashion Channel Анастасии Барашковой, в наряде нет особой дисгармонии, благодаря сходству цвета туфель с оттенком кожи актрисы. Однако, отметила эксперт, чёрная обувь была бы лучшим выбором.

Я думаю, тут есть два варианта, почему она пошла так. Во-первых, возможно, она очень спешила и обула то, что первое попалось под руку. Во-вторых, она могла специально надеть эти туфли, чтобы разбавить свой строгий образ интересным акцентом, — отметила Барашкова.

При этом она ещё раз посоветовала всё же подбирать под такие образы более тёмные туфли, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Навка удивила публику, появившись на премьере в театре МХТ в нетривиальном образе. Олимпийская чемпионка надела чёрную лаконичную юбку по фигуре, дополнив её строгой водолазкой и подвеской с кулоном.