«Это его право»: Гришковец оценил решение Делона сделать эвтаназию

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв осудил звёзд шоу-бизнеса, уехавших из России за последнее время, передаёт ИА SM-News. Он добавил, что его дочь, давно запланировавшая поездку, вернулась в страну, когда начались события на Украине.

Посмотрите, какое количество «этих самых» вдруг оказалось в отпусках. Вы что-нибудь слышали об отпусках с конца февраля? Объясните мне. Ну ладно, моя дочь старшая давным-давно купила тур под день рождения...