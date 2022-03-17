«Это его право»: Гришковец оценил решение Делона сделать эвтаназию

Российский писатель в комментарии для NEWS.ru оценил высказывание Алена Делона о добровольной эвтаназии, которое недавно появилось в СМИ. Драматург отметил, что это личное дело звезды. По его словам, актёра он знает с самого детства. Первый раз он увидел артиста в фильме «Рокко и его братья».
Вы знаете, это его право. Он не православный человек, я даже не знаю, насколько он верующий. Это его дело, если бы он был японец — это было бы его святое право. А любит он людей или не любит — это его личное дело. Он так многих людей порадовал, дал многим радость в жизни, что он может всех ненавидеть. Человек, который так долго физически страдает в уединении, может не любить людей на расстоянии или вблизи. Это великий артист, который со мной всю мою сознательную жизнь, имеет право меня лично ненавидеть, — считает Гришковец.
Писатель напомнил, что Ален Долен является прародителем романтического супермена, который обязательно погибает в фильмах.
Это было его отличием от всех остальных героев кинематографа. Он играл следователей, каких-то героев, которые борются за справедливость и всегда в конце погибают, — напомнил спикер.
Ранее Ален Делон выразил соболезнование в связи со смертью коллеги Жана-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба легендарных французских актёра не раз играли вместе в фильмах, родились примерно в одно и то же время.