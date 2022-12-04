«Эти с озверелыми лицами?»: Вайкуле сравнила нынешних певцов с Пугачевой Вайкуле заявила о заслуге своей и Пугачевой в «содержании» Советского Союза

Фото: Vladimir Volnikov/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле в интервью одному из изданий заявила, что это она и Алла Пугачева якобы «содержали» Советский Союз, выпуская свои песни, отрывок из интервью приводит StarHit.

Вайкуле заявила, что основная масса людей в стране считает Аллу Пугачеву, в отличие от других звезд, своей героиней.

Кто сейчас? Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с лицами такими озверелыми? Они могут соревноваться с Аллой? Они вместе не перевесят Аллу, — сообщила прославившаяся в России латвийская исполнительница.

Более того, сказала артистка, это именно она и Пугачева «содержали» Советский Союз, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы».

Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству, — аргументировала Вайкуле.

Так артистка отреагировала на приходящие ей в соцсетях комментарии о том, что ее «создала Россия» и она на этом заработала денег. Она предложила комментаторам подсчитать, сколько денег на ней заработало государство.

Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Вот посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет, — сказала певица.

Что же касается Пугачевой, то ее приятельница считает, что певица и как артистка, и как человек находится «на первом месте».

Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа, — напомнила латвийская исполнительница.

Вайкуле поведала, что она «не напрашивалась» и даже не хотела сниматься в первый раз на Центральном телевидении. Однако сделала это с первого раза и с тех пор ее полюбили и узнали.

Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия, — заключила певица.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил закрыть российский бизнес Лаймы Вайкуле из-за ее открытой антироссийской позиции. Тогда, сказал телеведущий, певица, может быть, и опомнилась бы.