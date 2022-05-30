«Есть упадок»: продюсер ответил Семенович насчет процветающего шоу-бизнеса Продюсер Рудченко о словах Семенович про процветающий шоу-бизнес: «Есть упадок»

Анна Семенович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru не сумел согласиться со словами певицы Анны Семенович, которая заявила, что российский шоу-бизнес процветает на фоне санкций. По его мнению, в связи с отъездом некоторых артистов наблюдается упадок концертной деятельности. Как отметил Руденко, нужно время, чтобы ситуация в шоу-бизнесе стабилизировалась.

Я не скажу, что все так хорошо, есть определенный упадок концертной деятельности, есть проблемы с плейлистом артистов, то есть многих пришлось удалить из концертных списков. Нужно определенное время на восстановление и выход новых артистов на всеобщее обозрение, их популяризацию, их нужно засветить на телевизионных премиях. И тогда можно будет сказать, что и концертная деятельность в целом восстановится, и все наладится. Мне кажется, это временная ситуация. Хочешь не хочешь, рынок отыграет свое в любом случае, — заявил Рудченко.

Продюсер считает неправильным полагать, что ситуация в российском шоу-бизнесе никак не изменилась.

Был общий рынок и часть ушла. Конечно, нужно время для восстановления всего это, чтобы все заработало в полноценном объеме. Поэтому время пройдет, все нормализуются, начинают проявлять себя молодые исполнители, берут премии. Это хорошая тенденция и благодаря очищению рынка мы сможем восстановить российский шоу-бизнес, который не будет упираться на каких-либо других артистов, а будет популяризировать свое, истинное, традиционное, — подытожил Рудченко.

Ранее Семенович заявила, что не видит проблем для шоу-бизнеса в антироссийских санкциях. По ее мнению, в отечественной индустрии по-прежнему немало возможностей для развития, а также площадок, где артисты могут проявить свои творческие таланты