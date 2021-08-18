Энистон и Сэндлера вновь обвинят в «Убийстве на яхте»

Режиссёр Джереми Гарелик выпустит продолжение «Убийства на яхте» (2019), передаёт портал Deadline. Исполнившие в первом фильме главные роли американцы Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер вернутся в проект. Съёмки пройдут в Париже и на Карибских островах. Героев голливудских звёзд вновь заподозрят в расправе.

Постановщиком оригинальной картины является Кайл Ньюачек, премьера состоялась в 2019-м. Персонажи Энистон и Сэндлера — супруги, путешествующие по Европе. В дороге они знакомятся с аристократом из Великобритании, пригласившим их отдохнуть на яхте его дяди-миллиардера. Там-то и происходит «Загадочное убийство» (оригинальное название проекта), в совершении которого обвинили влюблённых.

Фильм, по информации Netflix, в 2019-м стал самым популярным на стриминговом сервисе. За первые три дня после выхода картину посмотрели 30,9 млн зрителей, что стало рекордом за всю историю платформы по показателям за первый уик-энд.

Ранее представитель звезды «Друзей» Дэвида Швиммера отреагировал на слухи о романе актёра с коллегой по сериалу Дженнифер Энистон. Он заявил The Sun, что новости о том, что артисты могут встречаться, «неправдивы». Накануне появилась информация, что после воссоединения актёров в сериале стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства и что химия, которую им всегда приходилось хоронить, всё ещё была там.