Елена Проклова рассказала о сбывшемся пророчестве Ванги

https://static.news.ru/photo/3a40db2e-62ea-11eb-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Елена Проклова Фото: elproklova/instagram.com

Актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала, что неоднократно бывала на приёме у известной болгарской прорицательницы Ванги и та предрекла ей смерть троих детей.

В первый раз Ванга сказала артистке, что та будет «терять свою кровь», а во второй визит прорицательница посоветовала Прокловой не думать ни о чём, поскольку в её жизни всё будет хорошо. По словам актрисы, она вспомнила первое пророчество Ванги, когда потеряла троих детей, сообщает KP.RU.

Речь идёт о близнецах, которых Проклова родила, будучи замужем за врачом Александром Дерябиным, и ребёнке, появившемся на свет в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. Все дети умерли вскоре после рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и летописец Ванги Сергей Косторной рассказал о прогнозе прорицательницы на 2021 год. Он отметил, что Ванга предсказала крупное наводнение, которое принесёт с собой болезни и создание лекарства от рака на основе железа.

Помимо этого, в пророчестве говорится об увеличении авторитета России и снятии с неё санкций, а также о рождении двух очень важных людей.