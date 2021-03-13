Элджей опубликовал фото с капельницами после дня рождения Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/d0faa44c-84d1-11eb-b2b0-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Супруг Насти Ивлеевой рэпер Элджей впервые после её дня рождения вышел на связь в Instagram.

Музыкант опубликовал чёрно-белую фотографию с пятью капельницами и сопроводил её подписью «after party». Интернет-пользователи предположили, что таким образом Элджей решил продемонстрировать последствия грандиозной вечеринки и показать, как борется с похмельем.

instagram.com/sayonaraboy/

Ранее NEWS.ru писал, что россияне возмущены показной роскошью на вечеринке Ивлеевой. Она собрала в ресторане в центре Москвы самых богатых и знаменитых и сама не ударила в грязь лицом. Праздник телеведущая закатила в маскарадном стиле. Гости щеголяли друг перед другом нарядами, сама виновница торжества оделась в развратную монашку с глубоким декольте, золотым крестом на поясе и непомерно длинными ногтями. Всё великолепие вечеринки можно было наблюдать в соцсетях. Ивлеева, не стесняясь, хвасталась роскошью и обилием звёзд на своём 30-летии. Но реакция простых россиян на безумный шик блогера стала обратной.