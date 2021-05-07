Экс-жених Бузовой впервые отреагировал на госпитализацию певицы

https://static.news.ru/photo/6265fd94-afc7-11eb-a429-96000091f725_660.jpg Фото: olgabuzova/vk.com

Бывший жених Ольги Бузовой Дава не смог удержаться и впервые прокомментировал госпитализацию певицы. Блогер резко отреагировал на замечания поклонников светской львицы, которые требовали, чтобы он навестил их кумира в больнице.

Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека? — написал один из подписчиков блогера под его последним постом.

После этого Давид Манукян продолжил публиковать весёлые истории в Instagram. Однако негодование интернет-пользователей только усилилось. После всех замечаний музыкант ответил хейтерам.

Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете, — заявил блогер.

Певица попала в больницу 5 мая, где была экстренно прооперирована. Стоило телеведущей прийти в себя, как она тут же начала подробно рассказывать фанатам о своём самочувствии, снимая на видео каждый шаг.

Ранее Бузова показала в сторис специально для поклонников, как гуляет по больничным коридорам. Телеведущая порядком ослаблена, говорит слабым голосом и жалуется на болезненное восстановление.