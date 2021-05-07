Бузова показала салют и прогулку по больнице

https://static.news.ru/photo/87e0a4ba-afa0-11eb-a1c6-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова показала в сторис специально для поклонников, как гуляет по больничным коридорам. Телеведущая порядком ослаблена, говорит слабым голосом и жалуется на болезненное восстановление.

У Ольги держится температура, ей постоянно делают уколы. Первое время экс-ведущая «Дома-2» без остановки рыдала, объясняя это наркозом. Затем рассказала, как её заставляют есть. Артистка пытается набраться сил, но ей это даётся нелегко.

Я вот тут вот гуляю, у меня вечерний лёгкий променад. И буду кушать, — слабым голосом поведала поклонникам Ольга.

Во время прогулки Ольга случайно заметила салют за окном и сняла его для своих подписчиков, добавив, что «пятницу никто не отменял». Ведущая не спешит рассказывать, что с ней произошло, по какому поводу ей делали операцию и каковы прогнозы на выздоровление.

instagram.com/buzova86/

Она только подтверждает, что операция действительно была. Из-за этого её обвиняют в хайпе на болезни ради привлечения подписчиков.

Как сообщалось ранее, «мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян на фоне болезни бывшей пассии опубликовал в сторис видео, которое фанаты сочли циничным. Дава покупает продукты своему больному другу и поясняет, как важно заботиться о слабых и беспомощных.