«Мизинца её не стоит»: фанаты обвинили в цинизме экс-жениха Бузовой

https://static.news.ru/photo/b8950e60-af83-11eb-bdb0-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян на фоне болезни бывшей пассии опубликовал в сторис видео, которое фанаты сочли циничным. Дава покупает продукты своему больному другу и поясняет, как важно заботиться о слабых и беспомощных.

Рамилька заболел, поэтому берём <...> лимон, мандаринки, мёд — самое то к чаю, чтобы горло прошло и не болело. Прямо сейчас пожелайте ему здоровья! — приговаривает Манукян, заботясь о приятеле.

Instagram @dava_m

Такое поведение блогера пользователи сочли крайне циничным: не знать о том, что Бузова перенесла операцию и сейчас заливается слезами на больничной койке, её бывший бойфренд не мог. Видеороликами Ольги из больницы усыпан весь её Instagram, состояние здоровья экс-ведущей «Дома-2» обсуждают все СМИ.

Призывы навестить бывшую невесту в больнице, где она почти не встаёт с постели, Дава игнорирует, поэтому подписчики сочли насмешкой его ролик о заболевшем друге.

«Свинство просто! За два дня ни одного поста не выложил с пожеланием здоровья для Ольги!», «Жаль, что она связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца её не стоит», негодуют в комментариях пользователи.

Самой Ольге сейчас явно не до бывшего возлюбленного. Звезда 5 мая угодила под нож хирурга и сейчас приходит в себя после операции.

Как сообщалось ранее, Ольга Бузова рассказала подробности о своём самочувствии после перенесённой операции. Телеведущая всё время рыдала, пока снимала видео в сторис для поклонников.