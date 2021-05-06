Бузова в слезах рассказала о перенесённой операции

https://static.news.ru/photo/cf9036d6-aeba-11eb-88e5-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Бузова рассказала подробности о своём самочувствии после перенесённой операции. Телеведущая всё время рыдала, пока снимала видео в сторис для поклонников.

Сейчас Бузова находится в реанимации, свои бесконечные слёзы она объясняет наркозом. Артистка пожаловалась, что легче ей не становится и пока она не может встать с кровати. Видео публикует Пятый канал.

Я не знаю, то ли это наркоз, то ли ещё что-то. Постоянно плачу. Постоянно плачу. И не могу встать с кровати пока ещё. Очень сильная слабость. Температура поднялась. Думаю, станет легче, я вам всё расскажу. Но легче не становится. Я знаю, что все переживают за меня. Простите, что переживаете. Всё нормально. Всё будет хорошо. Главное, самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Я вас люблю. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля, — буквально рыдала телеведущая.

Instagram @buzova86

Это уже не первое видео, записанное Ольгой из больничной палаты. Звезда вышла на связь с поклонниками, как только пришла в себя. Причина, по которой ей сделали операцию, пока не раскрывается. Поклонники предполагают, что это последствия перенесённой травмы после «Ледникового периода», кто-то уверен, что у Ольги проблемы со зрением. Есть и третья категория — некоторые пользователи считают, что Оля просто хайпится на болезни, чтобы увеличить число подписчиков.

Как сообщалось ранее, телеведущая Ольга Бузова впервые опубликовала сторис на своей странице в Instagram после операции и двухдневного молчания в соцсетях.