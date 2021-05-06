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Бузова впервые вышла на связь после операции

19:49, 06 мая 2021
Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова впервые опубликовала сторис на своей странице в Instagram после операции и двухдневного молчания в соцсетях.

Телеведущая извинилась перед подписчиками за своё отсутствие и объяснила, что долго не выходила на связь, поскольку до сих пор не может прийти в себя после наркоза.

Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей. Ещё немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: всё хорошо. Не переживайте, всё нормально, — произнесла она.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство. По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось. Косвенным подтверждением этой информации является то, что обычно активная в соцсетях девушка более суток не публиковала ничего в Instagram.

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