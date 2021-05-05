https://static.news.ru/photo/0ff213aa-ada5-11eb-b1eb-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве. Об этом пишет StarHit.

Артистке провели операцию под общим наркозом. В данное время она ещё находится на операционном столе. По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточняется. Другие подробности также не раскрываются.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ей, как и многим другим людям, довелось пережить издевательства от сверстников в школьные годы. Артистка отметила, что когда ей было шесть лет, она подверглась настоящим «пыткам».