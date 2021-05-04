«Крест на лбу»: Бузова рассказала о пережитых издевательствах в школе

https://static.news.ru/photo/2145b65c-ada0-11eb-9f1d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ей, как и многим другим людям, довелось пережить издевательства от сверстников в школьные годы. Об этом сообщает KP.RU.

Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, — сказала артистка.

Бузова также отметила, что когда ей было шесть лет, она подверглась настоящим издевательствам. Так, по её словам, ей мазали волосы гудроном и рисовали «крест на лбу».

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию «Топ-100 успешных людей России», выбрав для выхода в свет откровенное платье. Некоторые подписчики не оценили образ знаменитости. Бузова позировала перед фотографами в мини-платье бежевого цвета с перьями, стразами и глубоким декольте. Наряд она дополнила элегантными лодочками на каблуках.