16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Крест на лбу»: Бузова рассказала о пережитых издевательствах в школе

15:45, 05 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ей, как и многим другим людям, довелось пережить издевательства от сверстников в школьные годы. Об этом сообщает KP.RU.

Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, — сказала артистка.

Бузова также отметила, что когда ей было шесть лет, она подверглась настоящим издевательствам. Так, по её словам, ей мазали волосы гудроном и рисовали «крест на лбу».

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию «Топ-100 успешных людей России», выбрав для выхода в свет откровенное платье. Некоторые подписчики не оценили образ знаменитости. Бузова позировала перед фотографами в мини-платье бежевого цвета с перьями, стразами и глубоким декольте. Наряд она дополнила элегантными лодочками на каблуках.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео