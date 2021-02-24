Экс-жених Бузовой с забинтованной головой ночью обратился к поклонникам

https://static.news.ru/photo/b8b75470-7711-11eb-a260-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян обратился из больничной палаты к поклонникам. Блогер рассказал, как он оказался в клинике и что с ним происходит.

В эфир 27-летний рэпер вышел посреди ночи. В кадре Дава появился с перебинтованной головой, чем очень встревожил фанатов.

instagram.com/dava_m/

Он сказал, что остался в палате один и скучает по общению. А также добавил, что ему сделали плановую операцию, не особо серьёзную, поэтому волноваться не о чем.

Я просто рассказываю, чтобы вы знали, не ною. Я как блогер, если что-то делаю, всегда вам показываю. Многие писали: «Дав, ты где?» Так что жалеть меня не нужно, всё хорошо, — сказал Манукян, добавив, что рассказать о том, что с ним происходит, решил только из уважения к аудитории.

Экс-жених Бузовой заявил, что не собирается засиживаться на больничном — у него грандиозные планы на будущее, которые просто обречены на успех.

Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. Будем разматывать... Короче хотел сказать, всё хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги, и будет много контента. Всех люблю, — высказался блогер.

Давид Манукян получил травму на шоу «Танцы со звёздами». Ко всеобщему удивлению его, как участника проекта, поддержала Ольга Бузова. Поющая ведущая сказала, что знает, как для него важна победа в шоу, и будет счастлива, если это «сделает его счастливым».

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Давид Манукян попал в больницу, где ему провели операцию. На коротком видео, которое блогер разместил в своём Instagram, он предстал с повязкой на голове и под подбородком. При этом он не уточнил причину своего состояния.