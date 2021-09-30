«Родителям деньги ни к чему»: бывшая подруга Шаляпина о наследстве его жены

Анна Калашникова, бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, заявила, что будет справедливо, если музыканту достанется всё наследство его покойной супруги Татьяны Клаудиа Дэвис. Миллионерша недавно скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Я считаю, будет правильно, если всё наследство Тани отойдёт Прохору. Поймите, она его очень любила при жизни. Знала, как непросто ему приходится здесь, в России, в очень жестоком мире шоу-бизнеса. Конечно, она хотела облегчить его жизнь. Думаю, была бы воля Тани, она сама бы завещала Прохору всё своё состояние, — высказалась Калашникова.

Девушка подчеркнула, что Шаляпин «не находил себе места от переживаний» из-за болезни супруги. Ранее Калашникова успокаивала певца, заявляя, что медикам удавалось спасать людей и в более тяжёлых случаях, однако этого не произошло.

Калашникова также подчеркнула, что родителям Татьяны «деньги уже ни к чему», добавив, что исполнитель в любом случае о них позаботится.

Ранее мать Шаляпина в беседе с NEWS.ru призналась, что её сын планирует отказаться от наследства и оставить все деньги родителям покойной, поступив «по совести».