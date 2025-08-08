Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-участник «Ласкового мая» оценил влияние нейросетей на музыку

Музыкант Серков признался, что ему не нравится идея создавать песни с помощью ИИ

Сергей Серков Сергей Серков Фото: Muscovite Ilya/URA.RU/Global Look Press

Экс-участник группы «Ласковый май» Сергей Серков в беседе с RTVI признался, что ему не нравится использование искусственного интеллекта при создании песен. По словам музыканта, он на практике убедился, что такой формат творчества неэффективен и неудобен.

Мне он не очень нравится, если честно. Я даже недавно трек покупал, сделанный ИИ. Это такой геморрой! То есть из него сделать вокальные те же партии, как ИИ делает, это очень сложно воплощать потом физическим голосом. Дорабатывать надо как музыку, так и вокал, — рассказал Серков.

Он также вспомнил, как в молодости его и экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова поразил первый советский компьютер «Микроша». В то время, когда появилась эта электронная вычислительная машина, музыканты могли играть в нее до четырех часов утра, даже в ночь перед концертами.

Ранее компания OpenAI совершила прорыв, официально представив GPT-5 — новейшую и самую мощную версию своей нейросети. По словам главы организации Сэма Альтмана, эта модель совершает качественный скачок в искусственном интеллекте.

