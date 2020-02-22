https://static.news.ru/photo/87a88312-5576-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева отказалась от многих продуктов ради стройной фигуры. По её словам, лучше отказаться от кетчупа и майонеза.

Как сказал один известный французский диетолог: «В России есть один продукт, несовместимый с жизнью, — это майонез, — отметила журналистка в интервью порталу «7 дней».

Андреева добавила, что также отказалась от сахара, консервов, тортов, полуфабрикатов, сосисок и колбас. Все этим продукты плохо влияют на самочувствие и пищеварение. Кроме того, звезда раскритиковала газированные напитки, кофе, алкоголь и фреши.

Ведущая пьёт чистую воду, зелёный чай, а готовить предпочитает из свежих овощей, рыбы и перепелиных яиц.

Как писал News.ru, ранее Андреева обвинила директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного в жестокой дрессировке животных. По её словам, он заставляет тигров и львов выполнять трюки с помощью плети и огня. При этом сотрудница СМИ посетовала на отсутствие в России «нормального, жёсткого» закона о защите животных.