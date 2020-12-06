«Его „Плот“ уплыл»: Шаляпин ответил на критику Лозы

https://static.news.ru/photo/e121e5fa-378e-11eb-9490-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин ответил на оскорбления со стороны Юрия Лозы, который недавно назвал его «просто никем».

По словам артиста, музыкант — удивительный человек.

Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза, по большому счёту? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад, — сказал Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он также напомнил, что музыкант подал в суд на Сергея Шнурова из-за стихотворения. Как считает Шаляпин, благодаря этому Лоза получает огромную рекламу.

Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только всё откроют. Молодец, Шнур. Так и продолжай правду-матку всем в лицо говорить, — добавил певец.

Как писал NEWS.ru, Лоза подчёркивал, что Прохор Шаляпин, как и его высказывание, не может представлять никакого интереса. Такое заявление он озвучил на фоне оскорблений исполнителя в адрес российских артистов. По словам Лозы, для него Шаляпин — просто никто.