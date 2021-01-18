«Его надо спасать»: Алибасова удерживают взаперти

https://static.news.ru/photo/2ddb91ec-5978-11eb-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy

Собственный сын запер продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова в квартире в Мерзляковском переулке Москвы. По словам PR-директора деятеля шоу-бизнеса Вадима Горжанкина, с 16 января Алибасов находится под охраной и ему не дают видеться с экс-супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и подчиненными.

Его полностью контролирует какой-то мужчина, которого Бари-младший именует нанятой им охраной. Этот якобы охранник никого не пускает в квартиру. 16 января Бари-младший заявил мне, что я уволен. Не считаю его заявление легитимным, так как он не брал меня на работу, чтобы так заявлять. А передачу любой информации им от лица Бари Каримовича я воспринимать не намерен. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет, — заявил Горжанкин 5-tv.ru.

По словам сотрудника Алибасова, причиной таких действий стало примирение Бари Алибасова с бывшей женой— актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Пара провела новогодние праздники вместе. Они пообещали рассказать об истинной причине их развода в одном из ток-шоу, но съёмка не состоялась.

В прошедшую субботу у нас должна была состояться сенсационная съемка в квартире Алибасова с Федосеевой-Шукшиной. В итоге Федосееву-Шукшину и съемочную группу сын приказал не пускать в квартиру и потребовал 780 тысяч рублей за эту съемку на свою карту, — поведал Горжанкин.

По словам директора, Бари-младшего интересуют только деньги и, как слышал сотрудник продюсера, его сын сейчас ищет каналы, которые предложат за этот материал больший гонорар. Однако в последние годы организацией участия в ток-шоу Бари Алибасова занимается сам Горжанкин и у того никогда не было проблем с этим, в отличие от сына. Бари Бариевич, по словам PR-директора, хочет сам распоряжаться средствами звёздного родителя.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина с негодованием прокомментировала новый роман бывшего мужа с молодой помощницей. Виктория Полторацкая младше продюсера на 41 год, но это не мешает «влюблённой» паре выставлять напоказ свои чувства, миловаться в нижнем белье на публику и «сюсюкаться» друг с другом, сообщал NEWS.ru.