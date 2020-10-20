Ефремов получил положительную характеристику от администрации СИЗО

https://static.news.ru/photo/6068b6a6-12bc-11eb-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин во время рассмотрения апелляции на приговор актёру попросил суд приобщить к делу характеристику личности осуждённого, выданную администрацией следственного изолятора.

Как передаёт РИА Новости, юрист заявил, что руководство СИЗО выдало «исключительно положительную характеристику личности» Ефремова. Детально в содержание документа Хархорин вдаваться не стал.

Актёр содержится в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Ефремов не конфликтует с соседями и не жалуется на здоровье. Актёр поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до рассмотрения апелляции в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при изоляторе, где прошёл обряд причастия и исповедался.

Как писал NEWS.ru, защита актёра объявила, что он готов выплатить по миллиону рублей прямо в зале суда всем представителям стороны потерпевших.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян в момент ДТП, а за некоторое время до него принимал наркотики.