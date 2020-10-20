Ефремов получил положительную характеристику от администрации СИЗО

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин во время рассмотрения апелляции на приговор актёру попросил суд приобщить к делу характеристику личности осуждённого, выданную администрацией следственного изолятора.
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Актёр содержится в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Ефремов не конфликтует с соседями и не жалуется на здоровье. Актёр поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до рассмотрения апелляции в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при изоляторе, где прошёл обряд причастия и исповедался.
Как писал NEWS.ru, защита актёра объявила, что он готов выплатить по миллиону рублей прямо в зале суда всем представителям стороны потерпевших.
Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян в момент ДТП, а за некоторое время до него принимал наркотики.