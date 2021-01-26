Ефим Шифрин высказался по поводу отсутствия детей

https://static.news.ru/photo/e33ecbd6-5fcb-11eb-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский юморист Ефим Шифрин заверил, что у него огромная семья. Так, ежегодно артист встречается со своими родственниками в Израиле.

Ханс Кристиан Андерсен тоже не был женат и тоже не оставил миру потомства. Но хорошо бы женатики и отцы семейств выпускали такие детские книжки, как он, — отметил Шифрин в эфире телеканала «Россия 1».

Известно, что Шифрин не имеет прямых наследников, у юмориста нет детей. Тем не менее артист был женат в 26 лет. К сожалению, данный союз очень быстро распался.

Ранее NEWS.ru писал, что «тайный сын» Юлии Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.

Известно, что родители певицы и её дочь Вера Алдонина приняли мальчика, родившегося после смерти Началовой, как родного. Но пока они не комментируют ситуацию.