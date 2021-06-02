Стало известно, кто станет лицом TikTok

https://static.news.ru/photo/c5cdb0e2-c373-11eb-8e2b-96000091f725_660.jpg Эд Ширан Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Британский певец Эд Ширан заключил крупное соглашение с соцсетью TikTok. Музыкант станет её рекламным лицом, передаёт портал Sun со ссылкой на источники.

В издании отметили , что контракт звезды с сайтом — только первый этап возвращения исполнителя на сцену. Стало известно, что таким образом Ширан, возможно, начнёт продвигать свои новинки.

Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съёмки (для TikTok. — NEWS.ru) в Лондоне. Огромная удача — получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас — огромная платформа для артистов, и Эд понимает это, — говорится в публикации.

Эд Ширан — один из самых преуспевающих артистов современности. Он стал знаменитым в 2011-м после сингла The A Team. В конце 2017-го Эд Ширан получил орден Британской империи за вклад в области музыки и благотворительности. За карьеру он четыре раза стал обладателем премии «Грэмми», пяти наград Brit Awards, шести призов Billboard Awards.

Ранее сообщалось, что актриса Кортни Кокс опубликовала в Instagram видео, на котором она и певец Эд Ширан повторили знаменитый танец Моники и Росса из сериала «Друзья». Весёлый номер зрители видели в десятом эпизоде шестого сезона — «Эпизод с „халтуркой“». По сюжету, Моника и Росс попадают на новогоднее шоу Дика Кларка и пытаются во что бы то ни стало попасть в кадр. Для этого брат и сестра решают исполнить свой фирменный танцевальный номер.