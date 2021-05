Джон Сина извинился перед Китаем за слова о Тайване

Во время пресс-тура, посвящённого картине, он сказал, что остров Тайвань будет первой «страной», которая увидит новинку. Тайвань находится под независимым управлением с середины прошлого века, однако Китай по-прежнему рассматривает остров как часть своей территории.

В ответ на волну негатива рестлер записал видео с извинениями на китайском языке — он выучил мандаринский китайский для продвижения реслинга в Китае. Сина пояснил, что сейчас ему приходится давать много интервью и озвучивать большое количество информации.