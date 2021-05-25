Джон Сина извинился перед Китаем за слова о Тайване

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Американский рестлер, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Форсаж 9» Джон Сина в сервисе Weibo извинился перед народом Китая за то, что в одном из интервью назвал Тайвань «страной». Его словам вызвали шквал критики в материковом Китае, что могла негативно отразиться на финальных кассовых сборах боевика.

Во время пресс-тура, посвящённого картине, он сказал, что остров Тайвань будет первой «страной», которая увидит новинку. Тайвань находится под независимым управлением с середины прошлого века, однако Китай по-прежнему рассматривает остров как часть своей территории.

В ответ на волну негатива рестлер записал видео с извинениями на китайском языке — он выучил мандаринский китайский для продвижения реслинга в Китае. Сина пояснил, что сейчас ему приходится давать много интервью и озвучивать большое количество информации.

Я совершил одну ошибку. Теперь я должен сказать кое-что очень, очень, очень важное. Я люблю и уважаю Китай и китайский народ. Я очень, очень сожалею о своей ошибке. Я прошу прощения, извините меня, мне очень жаль. Вы должны понимать, что я очень люблю, очень уважаю Китай и китайский народ. Мои извинения. Ещё увидимся, — сказал рестлер.

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

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