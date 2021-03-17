Джоли представит в суде доказательства насилия со стороны Питта

https://static.news.ru/photo/9ec3fb0e-8747-11eb-9676-96000091f725_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли собирается предоставить суду сведения, подтверждающие факт домашнего насилия со стороны своего бывшего мужа Брэда Питта.

При этом на заседании в суде по новому разбирательству могут оказаться и трое несовершеннолетних детей пары — Шайло, Нокс и Вивьен, если потребуются их свидетельские показания, сообщает The Blast. Мэддокс, Захара и Пакс могут тоже дать показания в ходе слушаний, но они взрослые и не нуждаются в согласии родителей.

Отношения между бывшими супругами ухудшились в сентябре. Звёзды перестали посещать семейного психолога, а перед судом по делу об опеке Джоли и Питт снова начали ругаться. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

В феврале биологическая дочь Джоли и Питта отказалась от двойной фамилии Джоли-Питт. 14-летняя Шайло удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях, оставив только фамилию матери — Джоли. Девочка начала подготовку к смене пола. Шайло в 13 лет официально поменяла имя, теперь её зовут Джоном. Дочь звёздных родителей коротко стрижётся и носит мальчишескую одежду. Почти год она принимает гормональные препараты, которые помогают ей выглядеть более мужественной.

В начале марта Джоли продала с аукциона Christie's картину бывшего премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия». Полотно актрисе преподнёс в подарок тогда ещё муж Брэд Питт, писал NEWS.ru.