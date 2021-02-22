Джигурда и Анисина снова поженились

https://static.news.ru/photo/1747f688-7510-11eb-a497-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актёр Никита Джигурда снова воссоединился с фигуристкой Мариной Анисиной. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в понедельник, 22 февраля.

«Пятый канал» опубликовал фрагмент торжественной церемонии.

Пара хотела пожениться раньше, но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Джигурда также планировал устроить торжество 23 февраля, как и в 2008 году, когда впервые сочетался с Анисиной узами брака. Однако сотрудники ЗАГСа предложили ему повторно сыграть свадьбу в день 60-летия учреждения.

Ранее Никита Джигурда сообщил, что их свадьбу не смогут посетить их дети. У дочери Эвы-Влады возникли проблемы с паспортом. Но они обязательно приедут из Франции к родителям в марте, на 60-летний юбилей актёра.

Как писал NEWS.ru, Джигурда заявил, что после его повторной свадьбы с фигуристкой Мариной Анисиной он сможет претендовать на захоронение на Ваганьковском кладбище, где были похоронены некоторые её родственники, а также многие известные и выдающиеся личности, в том числе Сергей Есенин, Борис Окуджава, Леонид Филатов, Лев Яшин, Владимир Высоцкий.