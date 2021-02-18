Джигурда оценил идею Барецкого создать специальное кладбище для звёзд

https://static.news.ru/photo/30b05620-7280-11eb-9540-96000091f725_660.jpgНикита ДжигурдаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актёр Никита Джигурда заявил, что не видит необходимости в том, чтобы создавать в России отдельное кладбище для звёзд российского шоу-бизнеса после того, как с соответствующей инициативой выступил шоумен Стас Барецкий.
Отдельное кладбище не нужно. Пусть хайпует, дай Бог ему здоровья. Людям нужно понять, что мы в этой космической дыре живём. И с так называемой смертью игра не заканчивается, — приводит слова Джигурды 5tv.ru.
При этом актёр пояснил, что после его повторной свадьбы с фигуристкой Мариной Анисиной он сможет претендовать на захоронение на Ваганьковском кладбище, где были похоронены некоторые её родственники, а также многие известные и выдающиеся личности, в том числе Сергей Есенин, Борис Окуджава, Леонид Филатов, Лев Яшин, Владимир Высоцкий.
Люблю Стаса за его умение хайповать! Но <...> наша свадьба даёт мне право похоронить свою физическую оболочку на Ваганьковском кладбище, у Анисиной и её семьи, — сыронизировал Джигурда.
Ранее Барецкий заявлял, что намерен вынести инициативу о создании кладбища для знаменитостей на рассмотрение в Госдуму.
Как писал 18 февраля NEWS.ru, 59-летний актёр Никита Джигурда сообщил, что воссоединение с бывшей супругой, 45-летней Мариной Анисиной, пройдёт 22 февраля. На эту дата назначена повторная свадьба звёзд. Пара планировала провести бракосочетание раньше, но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.