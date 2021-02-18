Джигурда оценил идею Барецкого создать специальное кладбище для звёзд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев высказался о своей личной жизни. Про словам исполнителя, за 20 лет работы на сцене журналисты писали о нём всё, что только смогли. При этом сам он совершенно спокойно относится к слухам вокруг своей персоны и реагировать на пересуды не собирается.

Певец отметил, что порядка 80% новостей о нём абсолютно не соответствуют действительности. При этом никому ничего доказывать и ничего из сказанного о нём опровергать Лазарев не собирается. Доказывать никому ничего...