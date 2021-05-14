«Джигит не плачет, у него глаза потеют»: Тимати высмеял фильм Решетовой

https://static.news.ru/photo/053705f6-b692-11eb-8494-96000091f725_660.jpg Фото: timatiofficial / instagram

Российский рэпер Тимати поиздевался над короткометражным фильмом «Монолог», который представила накануне его бывшая возлюбленная и мать его ребёнка Анастасия Решетова. В своём Instagram он выложил ролик, в котором вытирает слёзы.

Когда посмотрел грустный фильм в Интернете, — подписал он видео.

В ролике Тимати вытирает слёзы, в чём ему помогает гримёр, используя салфетку. Сам певец говорит: «Настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют».

При этом не все фанаты рэпера оценили его издевательства над картиной. Ведь Решетова рассказала о своём трудном детстве, бывшем возлюбленном и тяжёлом расставании. Глумление артиста над этим выглядит просто нелепо, уверены пользователи.

Мать его ребёнка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится, — цитирует комментатора Пятый канал.

Другие уверяют, что в короткометражке действительно есть над чем всплакнуть и «настоящий Джигит не стал бы издеваться над своей бывшей любимой и матерью своего ребёнка».

Экс-возлюбленная рэпера Тимати модель и телеведущая Анастасия Решетова заявила, что артист много раз предавал её и причинял боль. В фильме «Монолог» светская львица рассказала, что ей пришлось пережить из-за этих отношений.