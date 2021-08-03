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Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

01:21, 04 августа 2021
Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press
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Голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Как пишет Daily Mail, Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки.

Актриса «вычеркнула таких людей из своей жизни». Она считает, что часть американцев, которые не делают прививки от COVID, основывают свою позицию на «страхе или пропаганде».

Дженнифер объяснила, что большую часть пандемии она провела, следя за новостями, но в какой-то момент ей нужно было сделать перерыв. Затем она узнала о существовании достаточно большого количества антипрививочников, включая людей в её окружении.

Есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались вакцинировать, и это было досадно, — призналась она.

При этом артистка считает, что моральная обязанность публичных персон информировать людей, но когда их точка зрения не основывается на фактах, а опирается на страх или пропаганду антипрививочников, это ужасно.

Огромную услугу коронавирусу оказывают люди, которые отказываются вакцинироваться. Об этом ранее заявила врач-эпидемиолог районной клинической больницы города Видное Ольга Ненастина. Она назвала антиваксеров инкубаторами для новых COVID-штаммов.

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