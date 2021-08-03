Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

Голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Как пишет Daily Mail, Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки.

Актриса «вычеркнула таких людей из своей жизни». Она считает , что часть американцев, которые не делают прививки от COVID, основывают свою позицию на «страхе или пропаганде».

Дженнифер объяснила, что большую часть пандемии она провела, следя за новостями, но в какой-то момент ей нужно было сделать перерыв. Затем она узнала о существовании достаточно большого количества антипрививочников, включая людей в её окружении.

Есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались вакцинировать, и это было досадно, — призналась она.

При этом артистка считает, что моральная обязанность публичных персон информировать людей, но когда их точка зрения не основывается на фактах, а опирается на страх или пропаганду антипрививочников, это ужасно.

Огромную услугу коронавирусу оказывают люди, которые отказываются вакцинироваться. Об этом ранее заявила врач-эпидемиолог районной клинической больницы города Видное Ольга Ненастина. Она назвала антиваксеров инкубаторами для новых COVID-штаммов.