«Дышать дают»: Алфёрова раскрыла секрет крепкого брака с третьим мужем

https://static.news.ru/photo/c048dd80-83eb-11eb-b420-96000091f725_660.jpg Ирина Алфёрова с мужем Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актриса Ирина Алфёрова рассказала, как при сильной занятости она сохраняет крепкий брак со своим третьим мужем, актёром Сергеем Мартыновым, с которым они женаты с 1995 года.

По её словам, для создания уюта в доме не нужно делить обязанности.

Всё должно быть органично. Кто что успел, тот то и сделал. Главное-то не в бытовухе. А в том, что люди друг другу дышать дают, — поделилась она.

Актриса отметила, что всё своё свободное время она старается посвящать внучке Евдокии. Она вспомнила, как однажды отыграла в Санкт-Петербурге очень тяжёлый спектакль, поспала два часа в гостинице и поехала искать девочке новые колготки. Дуня, как её называет Алфёрова, очень высокая и худая, поэтому ей очень сложно подобрать одежду. В итоге артистка купила ей целый мешок колготок, передают «Аргументы и Факты».

Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год В.Мурашко /ТАСС Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год kinopoisk.ru Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год ТАСС Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год Созинов Виталий/ТАСС 1985 год Морковкин Анатолий/ТАСС Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год Natalya Loginova/Russian Look Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год Pravda Komsomolskaya/Russian Look Спектакль «Толстого нет», 2020 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин поздравил Алфёрову с 70-летием. Глава государства пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.