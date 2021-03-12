«Дышать дают»: Алфёрова раскрыла секрет крепкого брака с третьим мужем

Актриса Ирина Алфёрова рассказала, как при сильной занятости она сохраняет крепкий брак со своим третьим мужем, актёром Сергеем Мартыновым, с которым они женаты с 1995 года.
По её словам, для создания уюта в доме не нужно делить обязанности.
Всё должно быть органично. Кто что успел, тот то и сделал. Главное-то не в бытовухе. А в том, что люди друг другу дышать дают, — поделилась она.
Актриса отметила, что всё своё свободное время она старается посвящать внучке Евдокии. Она вспомнила, как однажды отыграла в Санкт-Петербурге очень тяжёлый спектакль, поспала два часа в гостинице и поехала искать девочке новые колготки. Дуня, как её называет Алфёрова, очень высокая и худая, поэтому ей очень сложно подобрать одежду. В итоге артистка купила ей целый мешок колготок,
Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год
В.Мурашко /ТАСС
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год
ТАСС
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год
Созинов Виталий/ТАСС
1985 год
Морковкин Анатолий/ТАСС
Igor Gnevashev/Russian Look
Igor Gnevashev/Russian Look
Igor Gnevashev/Russian Look
На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год
Natalya Loginova/Russian Look
Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Спектакль «Толстого нет», 2020 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин поздравил Алфёрову с 70-летием. Глава государства пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.