Два новых персонажа появятся в полуфинале шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/dcc5ffdc-9e4f-11eb-bbfa-96000091f725_660.jpg Фото: maskantv / instagram

Зрителей телешоу «Маска» на НТВ заинтриговали появлением двух новых персонажей на сцене перед полуфиналом передачи. К действующим звёздам второго сезона присоединятся Султан и Слоник. Они выйдут на сцену и покажут свои номера вместе с любимыми героями россиян.

Дебютанты шоу «Маска», в отличие от постоянных героев проекта, раскроют свою личность сразу после выступления, — сказано в сообщении НТВ.

Как известно, основная задача остальных персонажей сохранять инкогнито до конца передачи и не рассказывать о своём участии даже друзьям и родным.

Каждый выпуск шоу они придумывают подсказки для жюри и тут же пытаются запутать всех, чтобы попасть в финал.

Члены жюри Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и Александр Ревва за прошедшие выпуски узнали, что в маске Розовой Пантеры, например, скрывалась Ольга Бузова, Ананасом оказался продюсер Иосиф Пригожин.

В последние два выпуска передачу покинули Ирина Дубцова, которая скрывалась в костюме Единорожки, и Марк Тишман, прятавшийся в Белом Орле. Когда Ирина сняла маску, один из членов комиссии Александр Ревва спросил её, не обиделась ли она. «Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска», — пошутила Ирина. Зрители посчитали, что так она кинула камень в огород Азизы, писал NEWS.ru.