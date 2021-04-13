«Два часа ползал по парку»: Мамонов вспомнил, как принимал наркотики

https://static.news.ru/photo/cea1dfac-9c65-11eb-ad9a-96000091f725_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Андрей Никеричев/АГН

69-летний музыкант, экс-вокалист группы «Звуки Му» Пётр Мамонов рассказал Ксении Собчак о своей молодости. Тогда артист многие годы был зависим от алкоголя и наркотиков.

Мамонов вспомнил, что принимал наркотики во время гастролей группы по Италии и Венгрии в 1988 году. Тогда он чуть не опоздал на самолёт, переборщив с запрещёнными веществами.

Мы были в Риме, я пошёл в парк, там столько много кустов, а я под кайфом. Меня прикололо, что я итальянец, я два часа ползал по этому парку, — рассказал музыкант.

По его словам, другие участники группы очень пугались такого неадекватного поведения и опасались, что не смогут улететь на родину из-за Мамонова.

Музыкант также рассказал Собчак, что много пил, словно находился под воздействием беса, который призывал его выпить ещё, чтобы ему было хорошо.

Я ненавижу пьяную молодость, — признался рок-музыкант.

Ранее Мамонов рассказал о клинической смерти в 25 лет. Это произошло после конфликта, когда музыканту проткнули лёгкое в пьяной драке. Тогда он потерял много крови и провёл 40 дней в коме. Артист отметил, что долгое время не хотел возвращаться к жизни.

Как писал NEWS.ru, в Москве погиб основатель и бывший бас-гитарист группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Мужчина провалился под лёд 25 марта, когда катался на лыжах по Москве-реке на Николиной горе.