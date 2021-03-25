Погиб бас-гитарист группы «Звуки Му» Александр Липницкий

https://static.news.ru/photo/9d1b1a82-8e02-11eb-87d2-96000091f725_660.jpg Александр Липницкий Фото: Государственная библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна/eisenstein.ru

Известный российский рок-музыкант, культуролог, телеведущий Александр Липницкий погиб в возрасте 58 лет. О случившемся сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.

Вчера, в четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет, — написал Троицкий в Facebook.

Липницкий — одна из культовых фигур советского рока 80-х. Наибольшую известность он получил в качестве бас-гитариста группы Петра Мамонова «Звуки Му». В последние годы он сотрудничал с художником и музыкантом Германом Виноградовым, играя на бас-гитаре в его группах «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».

Помимо музыкальной деятельности, он был журналистом, теле- и радиоведущим. Дружил с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Александром Башлачёвым, Майком Науменко и другими выдающимися артистами отечественной рок-музыки. В течение последних лет снял ряд телепередач о героях российского рока.

В последний раз Липницкий появился на публике за три дня до гибели. Он приезжал в Санкт-Петербург отметить 70-летие легендарного звукорежиссёра и организатора концертов Андрея Тропилло, который в начале 80-х на подпольной студии записывал альбомы «Аквариума», «Кино», «Зоопарка», «Алисы», «Машины времени» и других знаменитых групп.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Марк Рудинштейн рассказал, кто заказал убийство Игоря Талькова. По его словам, певца убили в 1991 году по наводке местного «цветочного короля» Таги-Заде.