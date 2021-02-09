Пётр Мамонов рассказал о клинической смерти в 25 лет

https://static.news.ru/photo/f1b74bc2-6af0-11eb-9da0-96000091f725_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Создатель и фронтмен группы «Звуки Му» Пётр Мамонов в 25 лет пережил клиническую смерть, когда стал участником пьяной драки. В результате он потерял много крови и провёл 40 дней в коме.

Об этом музыкант рассказал в эфире передачи «Судьба человека», опубликованной на YouTube-канале «Россия 1». После того происшествия у артиста на груди остался большой шрам.

По словам Мамонова, во время конфликта ему проткнули лёгкое. Он долгое время не хотел возвращаться к жизни, несмотря на старания врачей.

Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой, — поделился воспоминаниями артист.

Осенью 2019-го Мамонов перенёс две операции на сердце. Незадолго до этого его госпитализировали в Москве с инфарктом.

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