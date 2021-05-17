Дуэйн Джонсон «спел» советский хит в «музыкальном марафоне» Харламова

https://static.news.ru/photo/6845ff90-b718-11eb-bc15-96000091f725_660.jpg Фото: therock/instagram.com

Юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик «музыкального марафона» с американским актёром Дуэйном Джонсоном, известным как «Скала». На кадрах звезда Голливуда поёт на одном из телешоу, но российский шоумен наложил на картинку песню «Фантазёр» в исполнении советского музыканта Ярослава Евдокимова.

Продолжаем музыкальный марафон. Прекрасная песня «Скалы» Джонсона — «Фантазёр», подпеваем, — написал Харламов.

Евдокимов выступил с «Фантазёром» (слова Сергея Романова, музыка Александра Морозова) на конкурсе «Песня-89». Композиция прославила его на весь СССР.

Накануне Харламов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал куплет песни, посвящённый рэперу Джигану. По сюжету музыкант размышляет над невероятными способностями животных и жалеет, что не обладает ими. Оказалось, что лирического героя природа обделила «коленками, как у зайца», «харизмой карася», «муравьедовой щетиной» и необходимостью «как черепахе прятать яйца».

Ранее сообщалось, что российский юморист и экс-участник шоу Comedy Club, ныне сценарист сериала «Внутри Лапенко», Алексей Смирнов рассказал, как ему пришлось жить в квартире Гарика Харламова. Однажды Бульдог предложил ему вместе вести передачу, так и не вышедшую в эфир. Для подготовки эфира Смирнов приехал в Москву, где друг снял ему гостиничный номер, но в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы.